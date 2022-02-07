وفاة السينمائي والمدير السابق للتلفزة التونسية حسن العكروت

توفي اليوم الاثنين 07 فيفري 2022، السينمائي والمدير السابق للتلفزة التونسية حسن العكروت.

و العكروت هو من مواليد جزيرة قرقنة، ويعتبر الراحل من أبرز رجال مرحلة ما بعد الاستقلال، وقد عمل في مواقع متعدّدة وتحمّل مسؤوليات مختلفة، منها إدارته لمؤسسة التلفزة التونسية في بدايات تأسيسها، كما شغل حسن العكروت منصب الرئيس المدير العام للشركة التونسية للتنمية السينمائية والانتاج SATPEC في الفترة الفاصلة بين 1979 و 1986، وقد كان في المجال السينمائي مجددا وساعيا لتطوير تقنيات التصوير والتحميض.

وقد كان الراحل أول من جلب تقنية التلوين « تكنيكولور » الى المخابر التونسية، وأصبحت تونس بذلك الأولى إفريقيا والثانية عربيا بعد جمهورية مصر العربية، كما عمل الفقيد على تطوير التعاون الدولي في المجال السينمائي بين تونس وعدة بلدان رائدة في المجال آنذاك.

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعزية الى عائلة الفقيد حسن العكروت والى كافة الأسرة الثقافية والإبداعية .

وانا لله وانا اليه راجعون.

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