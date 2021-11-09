وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب: نتيجة تقرير الطب الشرعي الأوّلي

كشف التقرير الاولي للطبيب الشرعي المجرى من قبل طبيبين شرعيين بأن وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب من المرجّح أن تكون وفاة طبيعية، حيث أثبت التقرير وجود قصور حاد بوظائف القلب و إنسداد تام بالشريان التاجي الأيسر للقلب و علامات إحتقان بالقلب على مستوى العضلة اليسرى، وفق تصريح الناطق الرسمي بإسم محاكم صفاقس مراد التركي.

وأكد التركي بأن الضحية لا يحمل أثار عنف بكامل البدن.

كما تضمّن التقرير أنه تم أخذ عيّنات من الأنسجة لإجراء تحاليل مجهرية و عينات من الدم للتحاليل البيولوجية و غيرها من التحاليل السمية ، فيما تزال الأبحاث جارية لمعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى وفاة عبد الرزاق الأشهب.

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