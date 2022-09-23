وفاة الشاعرة فاطمة بن فضيلة

توفيت اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، الشاعرة فاطمة بن فضيلة بعد صراع مع مرض السرطان.

وقد قاومت الشاعرة فاطمة بن فضيلة منذ فترة مرض السرطان وصنعت من هذا الداء ترياقا لمزيد من الابداع فقد عكست مجموعتها الشعرية الأخيرة « حمالة صدر بعين واحدة » تجربة انسانية وابداعية متفردة، وثّقت فيها الشاعرة لمعاناة النساء من هذا المرض.

وقد سبق أن كرّمت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي يوم 5 مارس 2022 الشاعرة فاطمة بن فضيلة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لملتقى « معا للفنّ المعاصر » اعترافا بثراء تجربتها الإبداعية بين الشعر والرواية والترجمة، حيث تعتبر الراحلة فاطمة بن فضيلة صوتا شعريا متفردا أثبتت من خلال مشاركاتها المتميّزة في جل التظاهرات الأدبية والشعرية الكبرى مقدرة كبيرة في فنّ النظم.

ودرست بن فضيلة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار وتفرّغت لتدريس اللغة الفرنسية في المعاهد الثانوية ونذكر من بين مجموعاتها الشعرية « لماذا يخيفك عريي » و »رواه العاشقان » وقد قامت بترجمة مجموعة شعرية للشاعر العراقي عدنان الصائغ وأسست دار النشر « وشمة » كما تحصّلت الراحلة فاطمة بن فضيلة سنة 2006 على جائزة زبيدة بشير للشعر.

وقد نعت وزارة الشؤون الثقافية الفقيدة، متقدّمة بالتعزية الى عائلتها وإلى كافة الأسرة الأدبية والثقافية، راجية من الله تعالى أن يتغمّدها برحمته الواسعة ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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