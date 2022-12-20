وفاة الشاعر أحمد الباي البنّاني

نعت وزارة الشؤون الثقافية في بيان لها اليوم الثلاثاء، الشاعر الشعبي أحمد الباي البنّاني الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم .

والبناني هو أصيل ولاية القصرين ويعتبر من أهم الشعراء الذين أسسوا لمسيرة فنية محورها الشعر الشعبي الملحون ونذكر من بين قصائده عناوين مثل « عيونك يا مرادي » و »مسرارة يسحر منظرها » و »ضحضاح » وغيرها.

وقد شارك الراحل في عدد من الملتقيات الأدبية والشعرية، كما تحصل على العديد من الجوائز على المستوى الوطني نذكر من بينها جائزة المهرجان الوطني للشعر الشعبي.

كما تعامل الراحل أحمد الباي البناني مع مطربين تونسيين مثل عادل يونس في أغنية « غالية » بمشاركة الفنانة كوثر الباردي، ومقداد السهيلي بالإضافة إلى مساهمته في أوبريت غنائية بعنوان « واد الدرب ».

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بأحر عبارات التعزية الى عائلة الفقيد أحمد البناني وإلى كافة الأسرة الأدبية والثقافية راجية من الله تعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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