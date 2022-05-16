وفاة الشاعر نور الدين بوجلبان

توفي اليوم الاثنين 16 ماي 2022، الشاعر نور الدين بوجلبان الذي وافته المنيّة بعد صراع مع المرض.

ويُعتبر الفقيد من أبرز الشعراء في بلادنا وفي العالم العربي، يصنّفه المختصّون ضمن خانة شعراء الحداثة، وقد ساهم مع الشّاعرين محمّد البقلوطي وعبد الرزّاق نزار في إحياء نادي الشّعر والقصّة بدار الثّقافة باب البحر بصفاقس.

وكان الشاعر نور الدين بوجلبان عضوا مؤسّسا لفرع اتّحاد الكتّاب التونسيّين بصفاقس وهو أيضا عضو الهيئة المديرة لاتّحاد الكتّاب التونسيّين في بعض الدّورات.

ومن بين أبرز مؤلّفاته « بوح الغريب » و »للرّيح طعم البرتقال » و »قصيدة النثر وانبناء الشعرية ».

وكان للرّاحل مشاركات إذاعية قيّمة في إذاعة صفاقس منها برنامج « الإذاعة المدرسية » رفقة الأستاذ عبد الوهاب زغدان (1993) وبرنامج « شعريات « رفقة الدكتور نزار شقرون سنة 2006 وغيرها من المشاركات.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها، بأحر عبارات التعزية إلى عائلة الفقيد نور الدين بوجلبان والى كافة الأسرة الثقافية والإبداعية .

وانّا لله وانّا اليه راجعون.

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