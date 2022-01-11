وفاة الشاعر نور الدين صمّود

توفي اليوم الثلاثاء، الدكتور والشاعر نور الدين صمّود .

وقد ولد الفقيد بمدينة قليبية في سنة 1932، ودرس بالزيتونة حتى نال شهادة الباكالوريا، ثم واصل تعليمه العالي بجامعة القاهرة.

وحصل الفقيد على الإجازة في الآداب من الجامعة اللبنانية سنة 1959 ثمّ على دكتوراه الدولة 1991.

درّس في البداية في التعليم الثانوي ثم في كلّيتي الشريعة وأصول الدين بالجامعة التونسية ثم بالمعهد الأعلى لأصول الدين بالجامعة الزيتونية وبالمعهد العالي للموسيقى أيضا.

شارك الراحل في عدة مؤتمرات ومهرجانات أدبية وشعرية في العديد من البلدان العربية والبلدان الصديقة منذ 1965.

وترك صموّد كمّا هاما من الدواوين الشعرية والآثار الفكرية والعلمية على غرار « رحلة في العبير »(1969) و » نور على نور » (1986) و « طيور وزهور » (1979) و »حديقة الحيوان »(1991)

وقد ترجم شعر الراحل نور الدين صمّود إلى عدة لغات.

ونذكر من مؤلّفاته أيضا « العروض المختصر » و »دراسات في نقد الشعر » و »زخارف عربية » و » الطبري ومباحثه اللغوية » و » هزل وجد » و »تأثير القرآن في شعر المخضرمين ».

نال الفقيد عددا هاما من الجوائز والتكريمات منها جائزة الجامعة اللبنانية (1959) وجائزة لجنة التنسيق بالقيروان (1967) وجائزة الدولة التقديرية (1970) وجائزة أحسن نشيد وطني تلفزيوني (1976) وجائزة وزارة الشؤون الثقافية (1982) وغيرها.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية الفقيد، متقدمة بالتعازي إلى عائلته وإلى كل الأسرة الثقافية والأدبية .

كلمات البحث :شاعر;نور الدين صمّود;وفاة