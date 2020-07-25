وفاة الشاعر والسيناريست رياض النفوسي

توفي اليوم السبت 25 جويلية 2020، الشاعر والسيناريست رياض النفوسي.

والراحل رياض النفوسي هو كاتب سيناريو وشاعر من مواليد مدينة جربة، درس في المرحلة الابتدائية بمدينة أجيم بجربة والثانوية بالمعهد الفني بجربة ثم التحق بكلية الحقوق بسوسة ثم كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية بتونس.

متحصّل على الأستاذية في الحقوق وله عديد النصوص الشعرية والمؤلفات المجمّعة ، كما ساهم بكتاباته في تجارب تلفزية مختلفة على غرار مسلسل « شورّب » و »الدار الكبيرة » ، كما ألّف أكثر من سيناريو لأشرطة قصيرة على غرار « الحضن الدافئ ».

وتقدمت شيراز العتيري وزيرة الشؤون الثقافية باسمها وباسم كافة العاملين في الوزارة بالتعزية والمواساة لعائلة الفقيد وأقربائه وكل مكوّنات الساحة الثقافية السينمائية في تونس.

رحم الله الرّاحل رياض النفوسي ، وألهم أسرته وأصدقاءه والساحة الثقافية والفنية جميل الصبر والسلوان ، وإنّا للّه وإنّا إليه راجعون .

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