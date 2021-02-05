وفاة الصحفية مريم شاشي

توفيت اليوم الجمعة، الصحفية بموقع تونسكوب مريم شاشي عن 36 سنة، وذلك بعد رحلة مريرة مع المرض.

والفقيدة خريجة معهد الصحافة وعلوم الاخبار دورة 2007 ، وعملت لمدة 12 سنة في مؤسسة تونسكوب. وتدرجت الزميلة من صحفية إلى منسقة ومسؤولة عن المحتوى الصحفي.

وقد نعت نقابة الصحفيين التونسيين الفقيدة، متقدمة لعائلتها وإلى كافة الصحفيين بالتعازي والمواساة، مؤكدة أن الفقيدة عرفت بحسن علاقتها مع مختلف الزملاء ودماثة أخلاقها.

رحم الله الفقيدة مريم شاشي ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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