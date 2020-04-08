وفاة الصحفي محمد الجعايبي

توفي اليوم الأربعاء 8 أفريل 2020، الصحفي امحمد الجعايبي عن عمر 68 عاما.

وكان الراحل أحد أهم الأقلام في جريدة » La Presse » التي التحق بها منتصف التسعينات ليتدرج فيها من صحفي الى رئاسة التحرير إلى أن غادرها متقاعدا سنة 2012.

وقد عرف الصحفي عبر مقالاته على أعمدة جريدة « La Presse » منذ 1996 كاتبا ومحللا في الشأن السياسي والإقتصادي الى آخر أيام حياته.

وأكدت نقابة الصحفيين في بيان نعي لها، أن الفقيد ناضل سنوات الدكتاتورية صلب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مدافعا شرسا عن حرية التعبير، ولم يبخل قلمه بعد التقاعد ورغم المرض، حيث واصل الكتابة في نفس الجريدة » La Presse » إلى آخر أيامه .

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