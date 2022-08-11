وفاة الصحفي والناقد الكبير الطّاهر المليجي

توفي يوم الأربعاء، الناقد الفني والصحفي الطاهر المليجي، وفق ما أوردته ابنته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية، الصّحفي والنّاقد الكبير الطّاهر المليجي الذي وافته المنيّة عن سنّ تناهز الـ86 عاما.

ويلقّب الراحل الطاهر المليجي بمؤرّخ الفنانين، وهو ممثل وكاتب وصحفي تونسي عمل طويلا بالإذاعة وكان قريبا من حياة الفنانين بمختلف تفاصيلها، وعرف عنه ذاكرته الموسوعية وعشقه الكبير لعالم الفن والثقافة.

ويحسب للصحفي والنّاقد الراحل الطاهر المليجي نجاحه في تأسيس علاقة خاصّة مع المتلقّي التونسي بأسلوبه المميّز في التقديم وقدرته الملحوظة على شدّ انتباه المتابعين له، ومن تجاربه التلفزية الناجحة نذكر برنامج « أغاني الأفلام » وغيرها، وقد عرف الراحل بعبارة « بالأمارة » التي كان يردّدها خلال سرده لبعض الشهادات الفنية التي يرصدها.

ونشر الفقيد عدّة مقالات بجريدة الصباح التونسية من بينها « المعهد الرشيدي والمنعرج الموسيقي » و »أثر البايات في الحياة الموسيقية بتونس » و « يهود تونس وأثرهم في الساحة الفنية » وغيرها.

كما ألّف الطاهر المليجي مجموعة من الأغاني من بينها « أنت يا شاغل بالي »، وشارك أيضا بالتمثيل في عدة أعمال درامية منها مسلسل « عربون » وغيرها من الأعمال.

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