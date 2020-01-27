وفاة الصحفي والناقد بادي بن نصر

توفي اليوم الاثنين، الصحفي والناقد الكبير بصحيفة لابريس بادي بن ناصر بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر الراحل عدة كتب عن الفن التشكيلي خاصة والموسيقى والمسرح و السينما، آمن بالفعل الثقافي والجمالي، كتب عن الفكر والمفكرين، والفن والفنانين، وكان قلمه من الأقلام الفريدة ممن يكتبون باللغة الفرنسية.

وولد الفقيد عام 1947 ، كان مدرسا للغة الفرنسية قبل أن يلتحق بالصحافة التونسية منذ 1972. فكان صحفيا وناقدا فنيا.

وشارك الراحل، وفق بيان نعي نشرته وزارة الشؤون الثقافية، في العديد من النقاشات والندوات والتظاهرات الثقافية منذ انخراطه في الحياة الثقافية، كما عرض الفقيد لوحاته منذ عام 1980 في أروقة المعارض الوطنية .

وكان الفقيد بارزًا بكلماته وإيمانه بالفن والثقافة والفكر والجمال.

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