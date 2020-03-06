وفاة الصحفي يسري اللواتي

توفي صباح اليوم الجمعة، الزميل يسري اللواتي الصحفي بموقع « حقائق اون لاين » عن عمر 26 عاما.

وتوفي الزميل بالمستشفى الجهوية ببنزرت، أين كان يتلقى العلاج ، على اثر إصابته بفايروس خطير، مما ألزمه الفراش لأسابيع.

وعمل يسري اللواتي منذ تخرجه من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بموقع حقائق اون لاين.

ونعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رحيل الزميل يسري اللواتي، متقدمة بأسرته وكافة الزملاء بأحر التعازي راجية من الله أن يتغمده بواسع رحمته.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

وإنا لله وإن إليه راجعون.

كلمات البحث :صحفي;وفاة;يسري اللواتي