وفاة العميد الدكتور عبد الحفيظ السلامي



فقدت الأسرة الطبية اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، أحد أعلام طب الجراحة العامة في تونس والعميد المؤسس لكلية الطب بصفاقس سنة 1974 الأستاذ عبد الحفيظ السلامي الذي وافاه الأجل المحتوم عن عمر يناهز 85 سنة.

وأكدت وزارة الصحة في بيان نعي لها، أن الراحل ساهم بعد عودته إلى أرض الوطن من فرنسا -أين زاول دراساته في الطب وأشرف على قسم جامعي للجراحة بمدينة مونبليي الفرنسية- في تكوين عدة أجيال من الطلبة في هذه الإختصاص الطبي الدقيق وتولى تركيز والإشراف على قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس كما كان ضمن مؤسسي كلية الطب بصفاقس التي تولى عمادتها من سنة 1974 إلى سنة 1985.

رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

« إنا لله وإنا إليه راجعون ».

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