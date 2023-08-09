وفاة الفنانة المصرية منحة زيتون عن عمر ناهز الـ63 عاما

توفيت اليوم الأربعاء، الفنانة المصرية منحة زيتون الشهيرة بأداء شخصية « أم فرحات » في فيلم « همام في أمستردام »، عن عمر يناهز 63 عاما، حسب ما أعلن الحساب الخاص بها على موقع « فيسبوك ».

ومن المقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة من مسجد النور بالعباسية بعد صلاة الظهر، لأداء صلاة الجنازة عليها ودفنها بمقابر أسرتها.

ولدت الراحلة منحة زيتون عام 1960، وتخرجت في جامعة عين شمس قسم آداب فرنسي، شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام كان أولها فيلم (سرقات صيفية) عام 1988، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها (كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد)، وأهم أعمالها في السينما هي (همام في أمستردام، جاءنا البيان التالي، سكوت هنصور، الشوق).

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