وفاة الفنانة فايزة المحرصي

توفيت مساء اليوم الخميس، الفنانة التونسية فايزة المحرصي، بعد أزمة صحية ألمت بها مؤخرا.

وكانت الراحلة قد أكدت في آخر تصريح صحفي لها خلال شهر سبتمبر المنقضي، أنّها دخلت في غيبوبة بسبب سوء تشخيص وأدوية وصفت لها بعد حادثة سقوط أصيبت خلالها على مستوى الظهر .

رحم الله فقيدة الفن ورزق أهلها وذويها والعائلة الفنية جميل الصبر والسلوان.

إنا للة وإنا إليه راجعون.

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