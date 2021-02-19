وفاة الفنان توفيق الناصر

توفي اليوم الجمعة 19 فيفري 2021، الفنان القدير توفيق الناصر إثر صراع طويل مع المرض.

ويعتبر الفقيد توفيق الناصر من أبرز الفنانين الذين ساهموا في إثراء خزينة الغناء التونسية بحوالي 150 عمل على مدى 60 سنة من العطاء، حيث لحّن في مختلف الأغراض من القصيد إلى الأغنية الوطنية والعاطفية والدينية لأهم المطربين التونسيين على غرار علية وزهيرة سالم ومصطفى الشرفي ويوسف التميمي وعزالدين إيدير ومحسن الرايس.

كما لحّن الراحل إلى المطرب السعودي محمد عبده قصيد «جريح» كلمات الشاعر فائق عبد الجليل بالإضافة إلى تلحينه لعدد من المطربين من المغرب والجزائر وليبيا.

غنّى توفيق الناصر كذلك لكبار الشعراء مثل نزار قباني وأحمد شوقي وأحمد اللغماني وأحمد خير الدين وغيرهم.

انطلقت مسيرته الفنية منذ انضمامه إلى الكشافة التونسية في مدينة صفاقس أين نشط في فرقة « دار الثقافة والتعاون المدرسي » قبل أن ينضمّ إلى معهد الرشيدية حيث تتلمذ على يد صالح المهدي والطاهر غرسة ومحمد التريكي وخميس ترنان ومنه إلى جمعية الرعد للتمثيل والموسيقى التي تخرّج منها علي بن عيّاد وعلية..

بدأ بالعمل مع بعض الفرق الموسيقية مثل فرقة « ليالي تونس » للمستاري العيد، وفرقة « المنار » لرضا القلعي وفرقة « العصر » لحسن الغربي قبل أن يبعث فرقة « البخت » رفقة صديقه عز الدين إيدير في أواخر الخمسينات وبداية الستينات..

انضمّ الفقيد توفيق الناصر إلى المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة الوطنية سنة 1966.

من أبرز أعماله الفنية نذكر « ايجيك نهار وتتفكرني » و »وداعا لست أهواك » و »يا اللي انت غالي علية » و »صباحك سكر » و »أمي » و »ساكنة في القلب يا مشكايا » وغيرها.

وقد نعت وزارة الشؤون الثقافية في بيان نعي لها، بالتعازي لعائلة الفقيد توفيق الناصر ولكلّ الأسرة الفنية راجية من الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

كلمات البحث :توفيق الناصر;فنان;وفاة