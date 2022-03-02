وفاة الفنّان والمخرج نجيب بالهادي

توفي اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، الفنّان والمخرج نجيب بالهادي بعد تعرّضه مؤخرا لجلطة قلبية.

ويعتبر الرّاحل من أبرز العازفين على آلة « الكونترباص »، خاض تجارب فنية مختلفة بالأوركستر السمفوني التونسي وفرقة الرشيدية، ومع عدد هامّ من الفنّانين على غرار المطرب لطفي بوشناق.

وعمل الفقيد في مجال الإخراج والإنتاج في العديد من المنوعات التلفزية التي قدمها الراحل نجيب الخطاب، كما أنتج منوعة « مجالس الطرب » و »درر » التي خصّصت للتعريف بالمالوف التونسي.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية الفقيد نجيب بالهادي، راجية من الله تعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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