وفاة القيادي في الحزب الجمهوري المنجي اللوز

فارق عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري ومدير تحرير جريدة الموقف سابقا المنجي اللوز اليوم الأربعاء 05 ماي 2021، الحياة.

يُشار إلى أن الفقيد من مؤسسي التجمع الاشتراكي التقدمي الذي أصبح التجمع الديمقراطي التقدمي ثم الحزب الجمهوري.

وكان اللوز قد قدم شهادته في هيئة الحقيقة والكرامة في ديسمبر 2018، عن الانتهاكات التي طالبت صحيفة « الموقف » الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي خلال فترة الحكم السابق .

من جهته، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الفقيد كان من موقعه شاهدا على معركة الحريات والحقوق و نصيرا للحركات الاجتماعية وهو ما تجلى خصوصا في متابعة جريدة الموقف لأحداث الحوض المنجمي سنة 2008 كسر الطوق الاعلامي حولها.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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