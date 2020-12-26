وفاة الكاتب والناشط السياسي جيلبار نقاش

غيّب الموت اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، الكاتب والناشط السياسي اليساري التونسي جيلبار نقاش عن عمر ناهز الـ81 عاماً.

وقد وُلد جيلبار النقاش في جانفي 1939 في تونس العاصمة، وهو أحد وجوه حركة « برسبكتيف » الشهيرة، وقد أقصته الجمهورية الأولى بشقّيها حيث سُجن في العهد البورقيبي لمواقفه السياسية والتزامه بقضايا الحريات، فيما حوصر في العهد النوفمبري إلى حد التهميش والإقصاء والدّفع به قسرًا إلى خانة النسيان.

حيث حُكم على جيلبار في 16 سبتمبر 1968 بـ14 سنة سجنا لنشاطاته السياسية مع تجمع الدراسات والعمل الاشتراكي في تونس (يعرف بحركة آفاق)، وتعرض لشتى أنواع التعذيب، قبل أن يطلق سراحه بعد عشر سنوات في 3 أوت 1979، وبقي تحت الإقامة الجبرية وخضع للمراقبة الإدارية.

أول مؤلفاته «الكريستال»، كان في الحقيقة قد كتبها في السجن على أغلفة علب سيجارة لعلامة كريستال التونسية.

كان جيلبار منفيا في فرنسا، وعاد لتونس بعد الثورة التونسية في 2011، وقد استُمع له كشاهد في أول جلسة استماع علنية نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة في 16 نوفمبر 2016، وروى فيها ما تعرض له من تعذيب ومضايقات في عهد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

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