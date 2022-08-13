وفاة المخرج التلفزي عبد الحبار البحوري

توفي اليوم السبت 13 أوت 2022، المخرج التلفزي عبد الجبار البحوري.

ويُعتبر الفقيد من بين أهم المخرجين بالتلفزة التونسية حيث أخرج المنوعات الشهيرة مع المرحوم نجيب الخطاب على غرار منوعة لو سمحتم سنة 1995 و الدنيا تغني سنة 1995 أيضا و سهرية على الفضائية سنة 1997.

كم أخرج عددا من المسلسلات الناجحة من إنتاج التلفزة التونسية مثل مسلسل بلا عنوان سنة 1987 و مسلسل حار و حلو سنة 1997 و مسلسل باب الخوخة و مسلسل جاري يا حمودة سنة 2004 و مسلسل ما بيناتنا سنة 2007.

وقد رافق مراحل ومحطات مهمة ومميزة من تاريخ التلفزة التونسية وحقق مسيرة مهنية رائعة وثرية شملت كل أغراض الإخراج التلفزي وشكل مع المرحوم نجيب الخطاب ثنائيا رهيبا في الإنتاج المنوعاتي طيلة سنوات عديدة.

كما عرف الفقيد بكونه نجما كرويا في فريق الاولمبي للنقل.

تغمد الله الفقد برحمته الواسعة و رزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان.

كلمات البحث :عبد الحبار البحوري;مخرج;وفاة