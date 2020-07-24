وفاة المسرحي التونسي نجيب خلف الله

اخر تحديث : 24/07/2020

نجيب خلف اللة

توفي صباح اليوم الجمعة 24 جويلية 2020، المخرج الكوريغرافي وأستاذ الرقص نجيب خلف الله الذي يعتبر واحدا من أهم العاملين في مجال الرقص والكوريغرافيا في بلادنا.
وتقدمت شيراز العتيري وزيرة الشؤون الثقافية باسمها وباسم كافة العاملين في وزارة الشؤون الثقافية بالتعزية والمواساة لعائلة الفقيد وأقربائه وكل مكوّنات الساحة الثقافية في تونس.
ونجيب خلف الله من مواليد عام 1967 ، عمل مستشارا دوليا للرقص باليونسكو، وهو أستاذ رقص بفضاء « التياترو » الخاص، وله تجارب مختلفة وهامة في الكوريغرافيا.
رحم الله الرّاحل المدع نجيب خلف الله، وألهم أسرته وأصدقاءه والساحة الفنية جميل الصبر والسلوان .
وإنّا للّه وإنّا إليه راجعون .


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