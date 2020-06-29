وفاة المخرج الكبير صلاح الدين الصيد

فقدت الساحة الفنية اليوم الاثنين 29 جوان 2020، المخرج والمؤلف الكبير صلاح الدين الصيد عن 72 عاما إثر معاناته من مرض العضال.

ويُعتبر الفقيد صلاح الدين الصيد من أشهر المخرجين في مجال الإبداع الدرامي التلفزي في تونس منذ التسعينات و إلى اليوم ومن أشهر أعماله السلسة الكوميدية الشهيرة « شوفلي حلّ » وغيرها من الأعمال التي حققت انتشارا لافتا على غرار « نسيبتي العزيزة » و »لوتيل » و »عند عزيّز » ، إلى جانب أعمال درامية أخرى على غرار « الخطاب ع الباب » و »قمرة سيدي محروس » و »منامة عروسية » ، وغيرها من الأعمال التلفزية والمسرحية أيضا.

وتقدمت وزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري باسمها وباسم كافة العاملين في وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ عبارات التعزية والمواساة لعائلة الفقيد وأقربائه وكل مكونات الساحة الفنية في تونس.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسوان.

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