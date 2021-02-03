وفاة المخرج عبد القادر الجربي

توفي اليوم الأربعاء 03 فيفري 2020، المخرج التلفزي الكبير عبد القادر الجربي بعد صراع مرير مع فيروس كورونا المستجدّ.

وقد ساهم الفقيد عبد القادر الجربي في إثراء الساحة الدرامية التونسية من خلال إخراجه للعديد من الأعمال أشهرها: سلسلة خاطيني (1986) ومسلسل الدوار (1992) ومسلسل العاصفة (1993) ومسلسل الحصاد (1995) وسلسلة سلوكيات (1998 -2001) ومسلسل يا زهرة في خيالي (2000) وسلسلة ملا أنا (2001) ومسلسل دروب المواجهة (2002) وسلسلة نواصي وعتب (2006) والموسم السادس من سيتكوم شوفلي حل (2009) ومسلسل من أيام مليحة سنة 2010.

وقد نعت وزارة الشؤون الثقافية الفقيد، متقدمة بأحرّ التعازي إلى عائلة المخرج الراحل عبد القادر الجربي راجية من الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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