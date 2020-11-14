وفاة المستشار الإعلامي بالبرلمان الصحفي خالد الحداد

غيّب الموت ظهر اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس نواب الشعب الدكتور والكاتب والصحفي والباحث خالد حداد إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وللفقيد عديد الإصدارات المتعلقة بالإعلام منها « السیاسة الإعلامیّة في تونس: مراكز نفوذ- صراع خلافة-سقوط نظام » سنة 2018 و « الإعلام التونسي في عیون معاصریه 1956-2011″ سنة 2018.

والراحل متحصّل على الشهادة الوطنیّة للدكتوراه في تخصص علوم الإعلام والاتصال وماجستیر البحث في تخصص علوم الإعلام والاتصال.

رحم الله الفقيد وأسكنهُ فراديس جنانه ورزق أهله وذويه وأصدقائه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنا إليه راجعون.

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