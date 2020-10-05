وفاة المسرحي القدير حسن الهرماس

فقدت الساحة السينمائية والمسرحية الممثّل القدير حسن الهرماس الذي وافته المنيّة ليلة أمس الأحد 04 أكتوبر 2020.

ويعتبر حسن الهرماس أحد أبرز روّاد الحركة المسرحية خلال فترتي الستينات والسبعينات في تونس حيث تنقّل بين الفرق الجهوية وأثّث العديد من الأعمال السينمائية الأجنبية التي بقيت في الذاكرة الوطنية والعالمية.

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية في بيان نعي، بالتعزية إلى عائلة الفقيد حسن الهرماس وإلى العائلة الإبداعية والمسرحية الموسّعة راجية من الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

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