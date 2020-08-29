وفاة المصور التلفزي صالح بن صالح

توفي اليوم السبت 29 أوت 2020، مدير التصوير المتقاعد صالح بن صالح.

وقد عمل صالح بن صالح منذ السنوات الأولى لانطلاق مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية ، وكان صالح يكتب بالكاميرا ويخلد اللقطة ويعطي للصورة بما يزيدها جمالا ورونقا حيث تخصص في تصوير الأخبار التلفزية والتي كانت في مجملها اجتماعات الوزراء والرؤساء ولقاءاتهم وأنشطتهم الأخرى وكان جلها يتطلب جهدا ويسبب تعبا.

إلى جانب أصدقائه الأوفياء نور الدين بوصباح و جعفر الخياط ومحسن الجربي ومنوبي السعيدي وعبد الجبار السومري وناجي بوسعايدي وسعيد بلقاضي ومحسن البلاجي وغيرهم من جيله والجيل الذي تعلم عن سابقه

وأكدت التلفزة الوطنية في نعي لها، أن صالح بن صالح قدّم مسيرة عمل مهنية وغزيرة ضمن قسم الأخبار الذي يعتمد على الريبورتاجات الميدانية في الإقتصاد والفلاحة والثقافة وكل الأغراض دون استثناء وكثيرا ما كانت هناك برامج خارج اطار النشرات تصطبغ بالطابع الإخباري وكان الفقيد من بين المصورين الذين اشتغلوا في هذه البرامج وكان مبدعا ورائعا .

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