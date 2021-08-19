وفاة الممثلة القديرة منيرة بن عرفة

توفيت صباح اليوم الخميس 19 أوت 2021، الفنانة القديرة والممثلة الإذاعية والتلفزية « منيرة بن عرفة » بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة عن عمر يناهز 86 سنة، وفق ما أعلنه إبنها ياسين بن عرفة في تدوينة على صفحته بالفايسبوك.

وقد شاركت الفقيدة في العديد من الأعمال التلفزية من بينها مسلسل « زوبعة في الفنجان » ومسلسل « أمي تراكي » و »غادة » ومسلسل « أمواج » وغيرها من الأعمال الأخرى.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

انا لله و انا اليه راجعون.

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