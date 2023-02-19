وفاة الممثلة المسرحية والإعلامية ريم الحمروني

توفّيت اليوم الأحد 19 فيفري 2023 الممثلة المسرحية والإعلامية ريم الحمروني، بعد أزمة صحية ألمّت بها مؤخرا.

والراحلة ريم الحمروني هي من خريجات المعهد العالي للفن المسرحي، وكانت بدايات مسيرتها الفنية مع الراحل عز الدين قنون حيث شاركت في العديد من أعماله على غرار « رهائن » و »غيلان » إلى جانب مسرحية « الشقف » و »ربع وقت » لسيرين قنون و »نوار الملح » للبحري الرحالي وغيرها من الأعمال المسرحية.

كما كان للفقيدة عدد من المشاركات السينمائية على غرار فيلم « صندوق عجب » لرضا الباهي و »تالة مون أمور » لمهدي الهميلي و »فترية » لوليد الطايع.

أما في الشاشة الصغيرة فقد برزت في مسلسل « طوق » للراحل شوقي الماجري و »الحرقة » للسعد الوسلاتي وسيتكوم « الحجامة » و »الخياطة » لزياد ليتيم، هذا إلى جانب عملها كإعلامية من خلال منبر راديو كلمة و موزاييك اف ام وشمس اف ام.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

كلمات البحث :ريم الحمروني;مسرحية;وفاة