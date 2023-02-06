وفاة الممثل التونسي محمد الظريف عن 72 عاما

توفي يوم الأحد 05 فيفري 2023، الممثل محمد الظريف .

والفقيد هو ممثل تونسي قضى أغلب سنوات عمره بين الكتابة والتمثيل والإخراج.

وشارك الراحل في أعمال تلفزيونية وسينمائية كان أولها فيلم « ريح السد » سنة 1986 وآخرها فيلم « ولدي » سنة 2018.

ترك الراحل بصمته كتابة وإخراجا وتمثيلا في مجال المسرح الإذاعي ليسهم في إثراء خزينة الإذاعة التونسية بشكل عام وإذاعة المنستير على وجه الخصوص.

كما ساهم محمد الظريف في أعمال تلفزيونية ناجحة لعل أهمها السلسلة البوليسية “ابحث معنا” التي أنتجتها التلفزة الوطنية التونسية ولقيت نجاحا كبيرا في ثمانينيات القرن الماضي.

وحصل الفقيد عن فيلم « ولدي » على جائزة أفضل ممثل في مهرجان « الجونة » في مصر 2018، وتحصل على الجائزة نفسها في مهرجان « طريفا » للسينما الأفريقية بإسبانيا، كما فاز بجائزة النقاد التي يمنحها مركز السينما العربية على هامش فعاليات مهرجان « كان السينمائي « 2019.

وبهذه المناسبة، تقدمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعازي إلى عائلة الفقيد محمد الظريف وإلى كل الأسرة الثقافية والإبداعية راجية من الله تعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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