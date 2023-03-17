وفاة الممثل القدير عبد الغني بن طارة

توفي مساء اليوم الجمعة 17 مارس 2023، الممثل والمخرج القدير عبد الغني بن طارة.

يُشار إلى أن بن طارة بدأ حياته الفنية في المسرح من «باب منارة» وأول علاقة له بالمسرح كانت من خلال جمعية قدماء مدرسة التمثيل العربي سنة 1961 ، ثم كانت له تجارب مع مجموعة من الفرق مثل جمعية المسرح الشعبي وجمعية الكوكب الجديد ثم التحق عام 1964 للدراسة بمركز الفني المسرحي الذي تخرج منه عام 1967 وبعد تخرجه التحق بالفرقة التمثيلة للاذاعة والتلفزة كممثل ثم كمساعد مخرج فمخرج إذاعي.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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