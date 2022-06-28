وفاة الممثل القدير هشام رستم

توفي اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022، الممثل القدير هشام رستم داخل منزله بمنطقة المرسى عن سنّ يناهز الـ75 عاما.

وأكّد شقيق الراحل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الفقيد فارق الحياة بعد صراع مع المرض، على أن يتم تشييع جثمانه بعد ظهر غد الأربعاء بمدينة المرسى.

تجدر الإشارة إلى أن هشام رستم من مواليد 26 ماي 1947 وهو ممثل تونسي شارك في بطولة أهم الأفلام التونسية وعدد من الأفلام الأجنبية وله مشاركات متعددة في مسلسلات تونسية.

وقد نال الفقيد الدكتوراه في تاريخ المسرح وعمل ضمن المسرح الفرنسي والسينما والتلفزة الفرنسية (قرابة 70 مسرحية و10 أفلام ومسلسلات) أما مشواره الفني بأكمله فتجاوز الخمسين سنة فشارك في بطولة 32 فيلما و26 مسلسلا و80 مسرحية (وقد كانت أعماله تتراوح ما بين التونسية والانقليزية والفرنسية والايطالية والألمانية).

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