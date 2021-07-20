وفاة الممثل الكوميدي حمّادي غوّار بعد صراع مع كورونا

توفي الفنّان والممثل الكوميدي حمّادي غوّار اليوم الثلاثاء 20 جويلية 2021، بعد صراع مع فيروس كورونا.

والفنان الراحل حمّادي غوّار هو خريج مدرسة الممثل بالمسرح الوطني التونسي في نهاية الثمانينات، ويعمل مهندسا مساعدا بإحدى البلديات.

وشارك الفقيد في عدد هام من الأعمال المسرحية على غرار « المحترف » لعادل الشريف و »زحف السوس » لعلي محسن العرفاوي » وخاض غمار التجارب التلفزية من خلال مشاركته في « الكاميرا الخفية » لرؤوف كوكة .

ثمّ شارك الرّاحل في عدة أعمال كوميدية من بينها « سلوكيات وسلسلتي « شورّب » و »الجاسوس » و »الزميل » مع الأمين النهدي و »هاذوكم » لعبد الحميد بوشناق.

وقد أنتج « الكاميرا الخفية » لعدّة مواسم رمضانية.

وقد تقدمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعازي إلى عائلة الفقيد الفنان حمّادي غوّار ولكافة الأسرة الفنية والمسرحية، راجية من الله أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كلمات البحث :حمّادي غوّار;كورونا;وفاة