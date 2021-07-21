وفاة الممثل كمال الدّين الغانمي

توفي الفنان والممثل كمال الدين الغانمي اليوم الأربعاء 21 جويلية 2021، بعد صراع مع المرض.

وقد عرف الفقيد كمال الدين الغانمي بغزارة أعماله المسرحية والدرامية، حيث شارك في عدّة أعمال مسرحية ضمن جمعية النجاح المسرحي الباجي وجمعية الحبيب الحداد للمسرح بباجة وجمعية الأمل الجديد للمسرح بباجة، ونذكر من بينها « هذا علاش » و »رحلة إلى الملك » و »عنترة لا يموت مرتين » و »ناسك رحلوا » وغيرها.

وكانت للراحل مشاركات في عديد المهرجانات والتظاهرات الوطنية و الدّولية بكل من سوريا والمغرب والجزائر وفرنسا، وحصدت الفرق المسرحية التي عمل معها عديد الجوائز والتتويجات.

وشارك الراحل كمال الدين الغانمي في أعمال درامية من إنتاج التلفزة الوطنية نذكر منها « إخوة وزمان » و « خطى فوق السحاب » وغيرها.

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بالتّعازي إلى عائلة الفقيد وكافة الأسرة الفنية والمسرحية، راجية من الله أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وانّا لله وانّا إليه راجعون.

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