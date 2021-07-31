وفاة الممثل والمخرج مكرم نصيب بعد صراع مع فيروس كورونا

توفي اليوم السبت 31 جويلية 2021، الممثل والمخرج مكرم نصيب بعد صراع مرير مع فيروس كورونا.

وقد تلقى الفقيد تكوينا أولا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس في أواخر التسعينات، ثمّ تحصّل على شهادة ختم الدروس في الإخراج السينمائي سنة 2003.

والفقيد ممثّل ومخرج ومنتج أصيل ولاية قفصة وصاحب شركة فرقة قفصة للمسرح، وقد قدّم عددا هاما من الأعمال المسرحية كمخرج وممثّل ومنتج، منها « عدم سماع الدعوى » و »حكاية حب » و »ولد البرني و بنت العطراء « و »هلواس »و »السنافر »و » فلة » و « الأقزام » و » السور » وغيرها من الأعمال، وهو عضو بلجنة الدعم المسرحي، وكذلك الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية.

وقد كانت للراحل مكرم نصيب مشاركات بالأعمال التلفزية المحلية على غرار « ويبقى الحب « و » اضحك للدنيا » و » عند عزيز » و »دروب المواجهة » و فوازير » في رمشة عين »(1996) والمسلسل التاريخي « تغريبة بني هلال »، وغيرها.

وشارك فقيد الساحة الثقافية مكرم نصيب في عدد من الأعمال السينمائية التونسية والعالمية، منها « الأوديسة » لابراهيم باباي و »التلفزة جاية » للمنصف ذويب، بالاضافة إلى الأفلام الأجنبية مع مشاهير هوليود مثل « ميل غيبسون » و « عمر الشريف ».

وهو الذي أخرج للتلفزة في الفترة الفاصلة بين 2006 و2010 عددا هاما من حفلات مهرجان قفصة الدولي منها حفلات أمينة فاخت وصوفية صادق وصابر الرباعي ولطيفة ونجوى كرم وتامر حسني وإليسا وكارول سماحة وغيرهم.

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعازي إلى عائلة الفقيد وكافة الأسرة الفنية والمسرحية، راجية من الله أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وانّا لله وانّا إليه راجعون.

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