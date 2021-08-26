وفاة الممثّل والمخرج شكري السماوي



توفي صباح اليوم الخميس 26 أوت 2021، الممثّل والمخرج شكري السماوي عن سنّ تناهز الـ61 سنة.

ويعتبر الرّاحل مرجعا هاما في فنّ المسرح وهو شاهد على أولى الأعمال التي قدّمت في قفصة، تعود بداية نشاطه المسرحي إلى سنة 1974، بنادي المسرح بدار الشباب بقفصة، ونشط في جمعيّة النجم التّمثيلي بقفصة، فيما تقمّص أكثر من 10 أدوار مسرحيّة، وهو عضو في الجامعة التونسية للمسرح أشرف من خلالها على عشرات الدورات التكوينية للهواة.

وكان دور « عصمان » في مسرحية « جحا والشّرق الحائر « أوّل الأدوار التي قدّمها كممّثل في سنة 1987، فيما عرف أيضا كمخرج لأعمال تاريخية وذات طابع تراثي بإذاعة قفصة كما قدّم برامج مختصّة في الفن الرابع، وقد عمل منذ سنة 1991 بالإذاعة وكان حريصا على تنويع تجربته كإعلامي ومنتج.

وقام الراحل شكري السماوي بإدارة عدد من المهرجانات مثل مهرجان المسرح بقفصة (5 دورات) ومهرجان « القوّال » المغاربي (سنة 2017) وكان عضوا بمهرجان قفصة الدولي طيلة سنوات.

وتوّج الفقيد محلّيا وعربيا وعالميا، وأحرز مع إذاعة قفصة الجائزة البرونزية في مسابقة المسلسل التاريخي والتراثي في مهرجان الأردن الأول للإعلام العربي في سنة 2010 بعمّان عن مسلسل « تغريبة بني هلال » الذي قام بإخراجه، كما كرّم في » أيام قرطاج المسرحية « (2019) ، وكانت مسرحية « السّاعة الصفر » آخر أعماله التي قدّمها كمخرج سنة 2019.

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