وفاة المناضل النقابي محمّد شقرون

توفي اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، الكاتب العام الأسبق للاتحاد الجهوي للشغل بتونس النقابي محمّد شقرون وأول كاتب عام للاتحاد الجهوي للشغل ببنعروس عن 76 عاما.

وقد التحق محمد شقرون بالعمل النقابي عام 1971 عندما كان يشتغل في معمل للمسابك بالعاصمة.

وكان محمد شقرون حاضرا في جلسة علنية لهيئة الحقيقة والكرامة خُصصت للاستماع إلى نقابيين من اتحاد الشغل عاشوا أحداث الخميس الأسود 26 جانفي 1978 وأدلى فيها بشهادته .

وأكّد شقرون آنذاك أنه اعتُقل يوم 29 جانفي 1978 عندما داهم أعوان الأمن منزله واقتادوه إلى فرقة سلامة أمن الدولة، مشيرا إلى أنّه تعرض إلى شتى أنواع التعذيب الوحشي، من تعرية وتعليق وضرب بالعصي والحبال وصعق بالكهرباء، والإخضاع إلى ممارسات لا إنسانية، لافتاً إلى أن التهم الموجّهة إليه هي « حمل أسلحة وإعطاء الأوامر باستعمالها » .

كما أشار شقرون آنذاك، إلى أنه تم اقتياده إلى مصنع المسابك بمقرين بالضاحية الجنوبية لتونس، حيث كان يعمل، وتم حجز حوالي ألف كويرة حديدية مخصصة للمصنع، وتم اتهامه بمحاولة استعمالها كسلاح.

وقد نعى المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الفقيد.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

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