وفاة المناضل و الباحث مالك الصغيري

فقدت تونس اليوم الخميس، مناضلا وباحثا ومؤسس حركة جيل جديد الشبابية مالك الصغيري وهو قيادي سابق في الاتحاد العام لطلبة تونس وناشط في حراك مانيش مسامح.

وقد ساهم الفقيد من كل المواقع التي كان فيها التلمذية والطلابية والشبابية والحقوقية والسياسية في الدفاع عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

كما أن الراحل عضو بالمكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي ومدير لأكاديميته السياسية وعُرف بنضاله ضد الاستبداد وفي الحزب الديمقراطي التقدمي وفي حركة 18 أكتوبر وإبان الثورة.

رحم الله مالك الصغيري ورزق اهله وذويه وأصدقائه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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