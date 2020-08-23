وفاة المنتج الإذاعي وكاتب السيناريو جمال الدين خليف

توفي اليوم الأحد 23 أوت 2020، المنتج الإذاعي وكاتب السيناريو جمال الدين خليف.

وترك الراحل جمال الدين خليف عددا هاما من الأعمال الدرامية الإذاعية والتلفزية على الصعيدين الجهوي والوطني.

وتقدّمت وزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري باسمها وباسم كافة العاملين في الوزارة بالتعزية والمواساة لعائلة الفقيد وأقربائه وكل مكوّنات الساحة الثقافية في تونس.

رحم الله الفقيد جمال الدين خليف وأسكنه فسيح جنانه، وألهم أسرته وذويه والساحة الثقافية والفنية جميل الصبر والسلوان

إنّا للّه وإنّا إليه راجعون .

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