وفاة المنتج الإذاعي وكاتب السيناريو جمال الدين خليف

اخر تحديث : 23/08/2020

جمال الدين خليف

توفي اليوم الأحد 23 أوت 2020، المنتج الإذاعي وكاتب السيناريو جمال الدين خليف.

وترك الراحل جمال الدين خليف عددا هاما من الأعمال الدرامية الإذاعية والتلفزية على الصعيدين الجهوي والوطني.

وتقدّمت وزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري باسمها وباسم كافة العاملين في الوزارة بالتعزية والمواساة لعائلة الفقيد وأقربائه وكل مكوّنات الساحة الثقافية في تونس.
رحم الله الفقيد جمال الدين خليف وأسكنه فسيح جنانه، وألهم أسرته وذويه والساحة الثقافية والفنية جميل الصبر والسلوان
إنّا للّه وإنّا إليه راجعون .


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