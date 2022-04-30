وفاة المنشد الشيخ خميس الحسناوي

توفي اليوم السبت، المنشد الشيخ خميس الحسناوي .
و يعتبر الراحل أحد أبرز قامات الإنشاد الصوفي والسلامية والمدائح والأذكار في تونس وعرف بحبه وولعه الكبير بهذا الفن والمحافظة عليه فضلا عن حفظه للموشحات والمالوف .
وهو من أبرز العارفين بالطريقة السلامية وأوزانها وألحانها وحافظ مدوناتها وممن تركوا بصمات عميقة في الموسيقى الروحية التونسية .
ونعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها، الفقيد متقدمة بالتعازي إلى عائلته وإلى الأسرة الثقافية والموسيقية كافة .
وإنا لله وإنا إليه راجعون .
كلمات البحث :خميس الحسناوي;شيخ;وفاة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.