وفاة الموسيقار أحمد عاشور

توفي صباح اليوم الجمعة 29 جانفي 2021، الموسيقار القدير أحمد عاشور.

ويعتبر الرّاحل أحمد عاشور من أبرز أعلام الموسيقى في تونس، وقد ساهم في تطويرها وفي خلق تقاليد جديدة للموسيقى السمفونية الوطنية، وقاد عاشور الأوركستر السمفوني في الفترة الفاصلة بين 1979 و2011.

وكان الرّاحل أوّل من أرسى تقاليد الحفل السمفوني في آخر خميس من كل شهر ، وارتبط اسمه بمهرجان الجمّ الدّولي للموسيقى السمفونية منذ انبعاثه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

وقد تحصّل الراحل الموسيقار القدير أحمد عاشور على ديبلوم الموسيقى العربية وجائزة أحسن عازف على آلة الكمنجة سنة 1967 بعد أن درس الموسيقى بالكونسرفاتوار الوطني ثم تابع دراسته في الحقوق قبل أن يغيّر وجهته ويلتحق بمعهد « سكولة كانتورم » بباريس حيث تحصل على ديبلوم قيادة اوركستر.

وقدّم الراحل خلال مسيرته الزاخرة بالعطاء عروضا كثيرة وهو على رأس الأوركستر السمفوني التونسي جاب من خلالها عددا هامّا من البلدان في العالم.

رحم الله فقيد الفن وأسكنه فراديس جنانه وألهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان.

وإنا لله و إنا إليه راجعون.

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