وفاة الموسيقار محمد خماخم

توفي اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، الدكتور محمد خماخم، وهو قامة من القامات المشهود لها في المجال الموسيقي في تونس.

والفقيد من أحد أبرز روّاد الموسيقى بعاصمة الجنوب ، إذ أسهم الرّاحل في الإشراف على عدّة فرق موسيقية بالجهة كنادي الأصيل ، إلى جانب تأطيره لعدد من أساتذة التعليم الثانوي باعتباره متفقدا في مادة الموسيقى.

والفقيد خريج جامعة السوربون قسم العلوم الموسيقية ، ناقش سنة 1975 أطروحته في الدكتوراه حول : الموسيقى التقليدية التونسية في هياكلها وأشكالها.

ويعدّ الدكتور محمد خماخم أول تونسي يتحصّل على هذه الدرجة العلمية في المجال كما تحصّل الفقيد على الديبلوم العالي في الموسيقى وعلى العديد من الشهائد العلمية.

وكان الرّاحل قد ترأّس مصلحة الموسيقى بإذاعة صفاقس لعدة سنوات وقاد فرقتها في عديد العروض.

كما أن الراحل عضو في المجمع العربي للموسيقى وشارك في مؤتمرات دولية وعربية آخرها المؤتمر الخامس للمجمع العربي للموسيقى وقدم بحثاً حول الموسيقى الشعبية في تونس.

ودعت وزارة الشؤون الثقافية في بيان نعي، الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يلهم أهله وذويه والساحة الثقافية والموسيقية في بلادنا جميل الصبر والسلوان.

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