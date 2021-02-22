وفاة النقابي أحمد بالرميلة

توفي اليوم الاثنين، النقابي أحمد بالرميلة أحد قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل أصيل مدينة الرديف من ولاية قفصة.

ونعى الاتحاد في بيان له اليوم، الفقيد، مؤكدا أنه قامة من قامات الحركة النقابية التونسية لعقود وسنين وعضو سابق لجامعة المناجم كما تحمّل مسؤولية عضو بالاتحاد الافريقي لنقابات قطاع الفسفاط والكيميائيات وهو عضو بالمكتب التنفيذي الوطني مكلف بالإدارة والمالية .

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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