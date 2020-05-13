وفاة الوزير الأسبق الشاذلي القليبي

توفي اليوم الأربعاء 13 ماي 2020، الوزير الأسبق والسياسي الشاذلي القليبي عن 94 عاما.

وقد شغل الفقيد منصب أمين جامعة الدول العربية بين 1979 و1990، عندما كان مقرها تونس بعد اتفاقية كامب ديفيد، استقال خلال الحشد الأمريكي على العراق 1990 – 1991 قبيل حرب الخليج الثانية لاعتراضه على الحرب الأجنبية للعراق.

أسس الفقيد وزارة الثقافة وتولى شؤونها وشؤون وزارة الإعلام من عام 1961- 1979 تخللها توليه منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية.

شارك الفقيد في تحرير معظم الصحف والمجلات الوطنية، ونشر العديد من المقالات السياسية والبحوث وألق الكثير من المحاضرات الأدبية، ومن مؤلفاته « العرب أمام قضية فلسطين » و »من قضايا الدين والعصر ».

ويحمل الفقيد وسامي الجمهورية والاستقلال وعددا كبيرا من الأوسمة العربية والأجنبية. كما كان عضواً بمجمع اللغة العربية في القاهرة منذ فيفري 1970.

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