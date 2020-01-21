وفاة الوزير الأول الأسبق الهادي البكوش

توفي اليوم الثلاثاء 21 الوزير الأسبق الهادي البكوش عن سن تناهز الـ90 سنة، وسيشع جثمانه بعد صلاة عصر يوم غد الأربعاء بمسقط رأسه بمدينة حمام سوسة.

والفقيد الهادي البكوش هو أحد السياسيين المخضرمين الذين عايشوا فترة الاستعمار ثم الاستقلال بفترتيها (بورقيبة، بن علي) ثم الثورة وما تلاها، وهو من مواليد حمام سوسة (15 جانفي 1930). وقد انخرط منذ شبابه في الحزب الحر الدستوري الجديد.

كما شغل البكوش منصب قنصل بمدينة ليون ثم في بداية 1981 سفيرا ببيرن قبل أن يعين سفيرا لدى الفاتيكان بين سنتي 1981 و1982، ثم سفيرا لدى الجزائر في أوت 1982

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