وفاة الوزير السابق صلاح الدين معاوية

توفي مساء اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019، صلاح الدين معاوية وزير السياحة السابق والقيادي بحركة مشروع تونس وعضو مكتبها السياسي إثر تعرّضه لنوبة قلبية.

يُشار إلى أن الفقد انضم في 1987 إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، وأصبح عضو لجنته المركزية، إلى جانب ترأسه شعبة الحبيب ثامر في العاصمة. بين فيفري 1991 ومارس 1992، وأصبح مستشارا لدى رئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي، ثم رئيس مدير عام الوكالة التونسية للاتصال الخارجي.

عين في 25 جانفي 1995 على رأس الوزارة وزير السياحة والصناعات التقليدية في حكومة حامد القروي، وواصل مهمته في حكومة محمد الغنوشي الأولى حتى 24 جانفي 2001. عين بعد ذلك كوزير معتمد لدى الوزير الأول التونسي مكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقة مع مجلس النواب وذلك بين 19 جانفي 2001 و14 ماي 2002. وعين بعدها سفيرا لتونس في السعودية بين 2002 و2006.

« إنا لله وإنا إليه راجعون ».

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