وفاة تلميذة بكالوريا بكورونا: المديرة الجهوية للصحة بمنوبة تُوضح

أكدت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة هاجر الميساوي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الجمعة، وفاة تلميذة بكالوريا مصابة بفيروس كورونا تبلغ من العمر 20 عاما كانت تستعد لاجتياز دورة المراقبة.

وبينت الميساوي بأن المصابة لم تكن على علم بإصابتها وعندما أصبحت تتنفس بصعوبة تم نقلها إلى استعجالي مستشفى شارل نيكول وتوفيت بعد 4 أيام .

وأشارت الميساوي إلى أن طاقة الاستيعاب في استعجالي طبربة تُقدّر بـ 20 شخصا، إلا أنها بلغت اليوم 90 شخصا.

وشددت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة على عدم وجود مؤشرا تحسن بالجهة.

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