وفاة تلميذة في القيروان: الإذن بتأمين التعهد النفسي لشقيقة الضحية ولزملائها بالمؤسسة التربوية

أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم الاثنين، بلاغا على إثر حادثة الوفاة الأليمة التي ذهبت ضحيّتها يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 تلميذة بولاية القيروان تبلغ من العمر 17 سنة.

وأعلنت الوزارة أنها أذنت لمندوب حماية الطفولة بالقيروان بمباشرة التنسيق مع المصالح الجهويّة المختصّة قصد تأمين التعهّد النفسي اللازم بشقيقتها الصغرى (14 سنة) وسائر أترابها القصّر بالمؤسسة التربوية التي كانت تزاول فيها دراستها لمساعدتهم على تجاوز الآثار النفسيّة لهذه الحادثة.

كما نبّهت الوزارة بهذه المناسبة إلى خصوصيّة التعاطي الإعلامي والاتّصالي مع قضايا « انتحار الأطفال » الذي يجب أن يستند إلى قواعد مهنيّة وعلميّة ودراية كافية بسيكولوجيا الطفل، تلافيا لما يمكن أن يترتّب عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبيّة على نفسيّة الأطفال، كما دعت إلى تجنّب الخوض في تفاصيل هذه الحادثة إعلاء لمصلحة الطّفل الفضلى.

كلمات البحث :القيروان;تلميذة;مؤسسة تربوية;وفاة