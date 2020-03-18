وفاة تونسي في إيطاليا بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بميلانو في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بعد التأكد مع السلطات الصحية المعنية بمدينة بريشا، عن وفاة مواطن تونسي يقطن بهذه المدينة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت القنصلية العامة أنها تتواصل مع الجهات التونسية و الإيطالية لترحيل جثمان الفقيد في أقرب الأوقات وهي في تواصل مع شقيق المرحوم.

هذا وتقدمت القنصلية العامة لتونس بميلانو و كافة إطاراتها و أعوانها بالتعازي لعائلة المرحوم .

وإنا لله و وإنًّا إليه راجعون

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