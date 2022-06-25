وفاة حاج تونسي في البقاع المقدسة

أكد رئيس البعثة الصحية التونسية في السعودية الدكتور شكري حمودة، خلال في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء الجمعة، تسجيل حالة وفاة فجئية لأحد الحجيج التونسيين في المملكة العربية السعودية.

وقال شكري حمودة، إن هذا الحاج، وهو كهل يبلغ من العمر 58 سنة، توفي أثناء دخوله إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة، ويرجح أن تكون وفاته ناجمة عن أزمة قلبية.

كما تم تسجيل أزمات صحية لدى 3 حجاج تونسيين آخرين، وقد قامت الفرق الطبية التونسية بعلاجهم، وفق تصريح المتحدث.

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