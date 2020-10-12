وفاة رئيس إقليم «الصوناد» بالمهدية



توفي صباح اليوم الإثنين 12 اكتوبر 2020، رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المهدية لطفي بوراس.

وتقدم الرئيس المدير العام وأعوان وإطارات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى عائلة الفقيد بالتعازي والمواساة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه وأن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.

وبين المسؤول عن الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية سمير الأحول، بأن رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمهدية توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.